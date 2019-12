Entenda a disputa familiar pela herança de Gugu Liberato

Nesta sexta-feira (20/12/2019), completa-se um mês do acidente que resultou na morte do apresentador Gugu Liberato, aos 60 anos. Após um velório e enterro cercado de fãs e amigos, a despedida do apresentador ganha novo capítulo: a briga pela herança de uma das maiores figuras da televisão brasileira.

Além do sucesso nas telas, Gugu Liberato também se destacou no mundo dos negócios, criando fortuna em diversas frentes de estabelecimentos. Desde a última quinta-feira (19/12/2019), tornou-se pública a disputa pelo espólio do comunicador.

De uma lado, está a viuvá e companheira de Gugu, Rose Míriam, do outro, aparecem os irmãos e a mãe do apresentador, Dona Maria do Céu. O combate, além da esfera judicial, também está sendo travado na imprensa, por meio de declarações públicas de ambos os lados.

Rose Miriam informou, em entrevista a colunista Mônica Bergamo, que exigirá na Justiça o reconhecimento de sua união estável como Gugu Liberato – os dois ficaram juntos por 19 anos e tiveram três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Ela, caso tenha o pleito atendido, será reconhecida como herdeira do apresentador.

Atualmente, no entanto, Rose Míriam não tem direito à nada. Ela alega que viveu ao lado de Gugu durante todo esse tempo. Na casa de Orlando, onde ocorreu a fatalidade, relata a viúva, os dois conviviam debaixo do mesmo teto, com o empresário.

Durante o período em que moravam no Brasil, cada uma viviam em um apartamento, pois, de acordo com Rose Míriam, Gugu gostava do silêncio. Mesmo sem terem formalizado a união, os dois mantiveram relação e tiveram três filhos.

