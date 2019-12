Sesa e Conselho Estadual de Saúde debatem pontos do Plano Estadual para os próximos quatro anos

Aconteceu nesta quinta-feira (19), em Curitiba, com a presença do secretário estadual de saúde, Beto Preto, a última reunião do Conselho Estadual de Saúde do Paraná (CES). Na ocasião, além de disponibilizar aos conselheiros a versão inicial do Plano Estadual de Saúde (PES), que vai balizar a política pública na área de 2020/2023, já com o orçamento elaborado e as propostas da gestão Ratinho Junior. Temas como doação de órgãos, tuberculose, HIV/AIDS, foram algumas das também foram apresentadas as ações que ocorrerão na operação Verão Maior.O PES apresenta uma visão estratégica e as diretrizes para os quatro anos de Governo. “Fizemos uma análise do diagnóstico olhando para algumas premissas que são parte do Plano de Governo. Essas premissas vão balizar todas as metas e objetivos e ações estratégicas. Depois da apresentação de hoje, esperamos que na próxima reunião, em fevereiro, já tenhamos a aprovação de toda população paranaense, representada aqui pelo Conselho”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Ele destacou ainda a importância do PES por ter sido construído a várias mãos, com a colaboração dos servidores da Sesa, do próprio Conselho Estadual de Saúde e também com a participação dos municípios. “Conforme orientação do governador Ratinho Junior, construímos um plano estadual ascendente, desde as unidades básicas de saúde até o debate do conselho. As barreiras são enormes, mas vamos dar andamento nas ações que o governador colocou como prioridades, que é cortar gastos desnecessários fazendo melhor uso do dinheiro, ampliar o acesso à regionalização da saúde, apoiar os consórcios intermunicipais de saúde e levar para dentro da atenção primária em saúde o atendimento da população com mais de 60 anos”.

De acordo com Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, com a entrega da versão preliminar do PES aos conselheiros será possível uma análise mais completa das ações para o próximo ano. “Os conselheiros terão tempo para analisar e apresentar sugestões de melhoria e aperfeiçoamento deste plano e queremos executá-lo com muita responsabilidade para que as ações atendam as reais necessidades de saúde da população paranaense”.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde, Rangel Silva, fez um balanço positivo das ações desenvolvidas pela gestão neste ano. “A gestão atual teve que trabalhar com o recurso deixado pelo Governo anterior, e mesmo assim foi um ano muito produtivo. Todas as demandas trazidas para discussão foram trabalhadas com muita responsabilidade e efetividade. Ano que vem será um ano de bastante trabalho e esperamos aprovar o PES dentro do que vai ser proposto e ajustado com os conselheiros”

Balanço – O diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner Júnior, pontuou as ações efetivas que foram concluídas com sucesso nos primeiros meses desta gestão. “Foi um ano de muito trabalho, com algumas dificuldades e problemas orçamentários, mas foi um ano de avanços em indicadores importantes da saúde. Cerca de R$ 245 milhões foram investidos em equipamentos e obras de ampliação, reforma e construção, tivemos um aumento de 9,44% de crianças com o calendário básico vacinal completo e, ainda com a implantação do novo sistema de regulação, teremos uma economia de R$ 50 milhões para os próximos quatro anos”.

Operação Verão Maior – Na reunião do CES também foram apresentadas as ações da operação Verão Maior, que será lançado oficialmente neste sábado (21), às 9h, em Matinhos, e segue até o início de março/2020. “Levaremos diversas ações de atenção e assistência para os sete municípios do litoral e três da 14° Regional de Saúde, que são Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná. São municípios que recebem o maior número de turistas no verão. Vamos trabalhar para garantir ações de promoção da saúde, prevenção das doenças, educação em saúde e, principalmente, o controle da dengue e do sarampo”, complementou a diretora Maria Goretti.