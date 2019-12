Irmãos gêmeos de 15 anos são capturados por fingirem ser dentistas em clínica clandestina no Ceará

Dois irmãos gêmeos de 15 anos foram apreendidos nesta quinta-feira (19) suspeitos de fingirem ser dentistas em uma clínica odontológica clandestina, localizada no Bairro Junco, em Sobral, região Norte do Ceará. Aos policiais, os irmãos confessaram o ato infracional e ainda informaram que realizavam manutenções em aparelhos dentários há, pelo menos, três meses cobrando o valor de R$ 20.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as investigações sobre a clínica e laboratório clandestinos iniciaram após uma denúncia do do Conselho Regional de Odontologia (CRO). A denúncia apontava a existência de pessoas que exerciam ilegalmente a profissão de dentista.

Chegando ao local, os policiais encontraram os jovens e apreenderam com eles aparelhos odontológicos, cola de resina odontológica, quatro alicates, seis correntes e fios ortodônticos, cinco cortantes e 11 caixas de produtos para clareamento.

Os adolescentes foram apreendidos e levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde um ato infracional análogo ao crime de exercício irregular de profissão foi lavrado contra eles.





Com informações G1