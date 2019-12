PM suspeito de envolvimento com homicídios em Curitiba é preso em Santa Catarina 

Um policial militar suspeito de estar envolvido na morte de um casal em Curitiba, foi preso nesta quarta-feira (18), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Flávio Henrique Rodrigues da Silva tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, segundo a Polícia Militar (PM).

Conforme a Polícia Civil, o policial militar está envolvido com pelo menos três mortes na capital. Uma delas foi registrada em setembro de 2017, quando um casal foi executado a tiros ao sair de uma churrascaria.

O G1 tenta localizar a defesa do suspeito e aguarda retorno do Comando da Polícia Militar do Paraná. Ainda segundo as investigações, o suspeito também está envolvido na morte de um empresário no bairro Uberaba, em março de 2019.

De acordo com a polícia, o suspeito estava em uma casa de prostituição e apresentou documentos e cartões de créditos com o nome de outra pessoa durante a abordagem. Segundo a Polícia Civil, os documentos são verdadeiros e foram adulterados. O policial foi preso e ainda não foi transferido para o Paraná.

Esquema criminoso

O delegado Tito Lívio Barichello disse que Flávio Henrique Rodrigues da Silva está envolvido em diversos crimes e tinha mandados de prisão preventiva em aberto. A polícia investiga ainda o envolvimento de outros suspeitos. “Compreendemos que se trata de uma organização criminosa, que executava pessoas. É um criminoso de altíssima periculosidade", afirmou.

De acordo com o delegado, as execuções foram feitas por conta de acerto de contas, uma vez que as investigações apontaram que as vítimas estavam envolvidas com atividades ilícitas. Nos dois casos, a organização utilizou armas de calibre restrito, segundo a Polícia Civil. Entre as armas está um fuzil, conforme o delegado.

Os casos

Três pessoas foram baleadas em setembro de 2017, no bairro Rebouças. À época um casal que estava saindo de uma churrascaria não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda em novembro de 2017, dois policiais militares foram presos suspeitos de envolvimento no crime.

Em março deste ano, um empresário foi morto no bairro Uberaba. A vítima dirigia um veículo e foi fechada por um carro, segundo a polícia. À época um carro utilizado no crime foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, o veículo foi alugado em Santa Catarina com documentos fraudados. Em maio, a polícia desencadeou uma operação para investigar policiais militares envolvidos nos crimes.

