Flamengo encerra preparação para final e Fifa define uniformes e árbitro

O Flamengo está pronto para o seu último e mais importante compromisso em 2019. Nesta sexta-feira, o elenco dirigido por Jorge Jesus encerrou a preparação para encarar o Liverpool na decisão do Mundial de Clubes com um treino em Doha, local da partida deste sábado.

Como tem ocorrido desde a chegada do Flamengo ao Catar, apenas os 15 primeiros minutos da atividade foram abertos à imprensa. Nesse período, o elenco realizou apenas o aquecimento. Assim, o técnico Jorge Jesus não deu dicas de qualquer estratégia a ser adotada para encarar o Liverpool.

De qualquer forma, sem jogadores suspensos ou lesionados, não há qualquer dúvida sobre a escalação do Flamengo. E será a mesma que iniciou a vitória por 3 a 1 sobre o Al Hilal, na última terça-feira, pelas semifinais. Assim, o time vai entrar em campo com: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Ainda nesta sexta-feira, Jesus e o capitão Everton Ribeiro vão conceder entrevista coletiva prévia ao duelo agendado para as 14h30 (horário de Brasília) deste sábado, no Estádio Internacional Khalifa.

A Fifa também definiu que o Flamengo vai jogar a decisão com o seu uniforme número 2, predominantemente branco, por ser o time B, o visitante da decisão, com o Liverpool utilizando a sua tradicional camisa vermelha. Foi assim, aliás, que o clube carioca derrotou a equipe inglesa em 1981, por 3 a 0, na decisão do Mundial Interclubes.

O árbitro da decisão também foi determinado pela Fifa. E será o local Abdulrahman Al Jassim, de 32 anos, auxiliado por Taleb Al Marri e Saoud Almaqaleh. Em 2019, o juiz do Catar apitou quatro jogos da Copa da Ásia.