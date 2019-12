Confira seu horóscopo para esta sexta-feira (20/12)

Os nativos de Sagitário são os pensadores, naturalmente sérios, preocupados com o bem-estar da sociedade como um todo, tanto quanto suas próprias vida. Ainda quando não concluem sua educação formal, sentem-se á vontade com idéias abstratas, princípios e crenças.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita energia. Está sempre na frente dos projetos, o que faz deste nativo um líder nato. É o amigo leal, mas também o pior dos inimigos. Gosta da vida social, e tem com grande fascínio pelas viagens. É franco, alegre e ativo.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela neste período negativo. Adie negociações, assinatura de documentos ou pedir empréstimo financeiro. No amor, evite discussões com seu par afetivo.

Áries – Vida profissional em alta, com possibilidades de crescimento. Conte com Sagitário e Câncer. Grande astral com a família. Ótimo para viagens e compras. Não exagere nos doces. C. 653 M. 9721

Touro – Período de mudanças profissionais. Fase sem grandes preocupações com as finanças. Bom senso nos negócios domésticos. Dê atenção à Peixes e Aquário. Tente em jogos. C. 981 M. 3078

Gêmeos – As finanças estão bem colocadas e o trabalho vai cada vez melhor. Organize com tranquilidade suas festas de fim de ano com a família. Aproveite a harmonia e visite parentes. C. 702 M. 0956

Câncer – Alegria e entusiasmo na vida profissional, estará recebendo apoio de amigos, sócios ou superiores. Não terá problemas em resolver situações financeiras. Amor cheio de charme. C. 065 M. 7284

Leão – Os problemas e as situações mais difíceis já foram sanadas no trabalho, agora é hora de aproveitar. Planeje viagens, compras e encontros de familiares. Amor promete carinhos. C. 348 M. 2619

Virgem – Você terá um dia agradável no trabalho e no lar. Sucesso profissional à vista, com o Sol em sua 5ª casa astral, espere sucesso e felicidade. Fase em que tudo dará certo. C. 896 M. 6435

Libra – Dia de alerta. Você não deve sair para compras, visitas ou viagens. Evite discussões com a família. Questão de saúde deve ser bem analisada e você deve tomar muita água. C. 442 M. 7810

Escorpião – Você passa por período tranquilo e com chance de sucesso no trabalho e no seu lar. Fase de boas energias e vontade para encontrar amigos e a família. Seu romantismo esta em alta. C. 530 M. 4393

Sagitário – Muitas novidades, aproveite os astros trazem saúde, amor, trabalho e boa relação familiar. Excelentes momentos para acertar o seu Natal, pois você estará de alerta, cuide-se. C. 173 M. 8249

Capricórnio – Dia 22, o Sol passa a lhe proteger. Espere, se organize com calma, pois alcançará seus objetivos profissionais e pessoais. Fase de carinhos da pessoa amada. C. 014 M. 3162

Aquário – Vênus passa a transitar no seu signo, trazendo amor e acertos financeiros. Mas, ainda terá que ter cautela para resolver alguns problemas existentes. Mudanças no lar. C. 627 M. 5089

Peixes – Organize sua vida afetiva e financeira. Não passe dos limites e deixe seu coração dizer o que você quer. No trabalho cuidado com invejosos. Amor com agitação. Saúde neutra. C. 259 M. 1507