Gloria Maria reencontrou "a maior paixão" de sua vida após tumor

Gloria Maria está vivendo uma grande paixão. Ou melhor, a jornalista da Globo está revivendo um antigo amor, com o empresário francês Eric Auguin, com quem namorou por oito anos, mais de 30 anos atrás.

Em entrevista à revista Ela, Glória disse: "Sou discreta com a minha vida pessoal, mas tive várias histórias de amor. Fui casada no papel e quase ninguém sabe. O Eric, com quem fiquei oito anos, por uma dessas coincidências da vida, está aqui em casa agora".

Na época do namoro, os dois se separaram porque ele queria filhos, e ela não. Auguin voltou à vida de Glória um mês antes da jornalista descobrir um tumor no cérebro e fazer uma cirurgia delicada para retirá-lo.

"Ele me escreveu. Disse que o Brasil era o lugar da sua vida e que havia decidido se mudar para cá. Eu disse: 'Poxa, que legal, pode ficar em casa'. No meio das ressonâncias, no hospital, recebi a mensagem: 'Tenho 15 pares de sapato. Levo todos?'", contou.

"Tive alta sexta, ele chegou domingo, dia 17, sem saber de nada. Tomou um banho, a gente sentou para conversar e eu falei tudo. Eric levou uns cinco dias para acreditar. A maior paixão da minha vida volta justo nesse momento. O que será que isso quer dizer, Senhor?", questionou ainda.

Via, Bol.