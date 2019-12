Baile da Alegoria: Gloria Groove celebra álbum com festa em SP

Gloria Groove faz Baile da Alegoria em São Paulo para comemorar o lançamento de seu mais recente álbum. A artista lançou nesta quinta (19), o clipe visual "A Caminhada" e convida os fãs para celebrar, fantasiados, em show na Audio.

Depois de lançar quatro faixas do no EP Alegoria em todas as plataformas digitais, Groove abriu a série de novidades visuais que apresenta novas nuances sonoras e caracterização da drag, cada vez mais plural e multifacetada.



"Mil Grau" foi o primeiro clipe do EP a ser lançado, com a ajuda dos fãs. "Magenta Ca$h" e "Sedanapo" foram desbloqueadas na sequência. As faixas acumulam mais de 12 milhões de visualizações em menos de um mês.

O Baile da Alegoria vem para celebrar tantas conquistas e sucesso com os fãs.

Via, Metrópoles.