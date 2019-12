Narrador da Globo Luis Roberto é vítima de golpe; confira

O narrador esportivo Luís Roberto, da TV Globo, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (19), para comunicar aos fãs ter sido vítima de um golpe digital. Segundo o jornalista, criminosos hackearam a sua agenda telefônica e fingiram ser seus assessores, na tentativa de conseguir dados pessoais como nome e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de seus contatos.

“Golpe novo na praça”, denunciou Luís Roberto. “Para esclarecer a amigos e pessoas queridas. Estão ligando em meu nome dizendo que tem uma festa de fim de ano e que o sujeito é meu assessor. Fala sério! Quem sou eu para ter assessor? A parada é a seguinte: hackearam a minha agenda. Não tenho assessor, não estou dando festa, não passem o CPF, não confirmem o nome. É o golpe da festa de fim de ano”, alerta o jornalista.

O narrador colocou, ainda, uma foto com o número pelo qual o invasor tem entrado em contato com as pessoas. Após a publicação, amigos confirmaram terem sido abordados pelo falsário. “Ele me ligou hoje, do mesmo número”, comentou um amigo de Luís Roberto na postagem. “Agora já era, quero a festa”, brincou outro.

Via, Metrópoles.