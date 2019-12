Moacyr Franco deixa o SBT e acerta participação em série da Globo

O ator, cantor e compositor Moacyr Franco se despediu do SBT e acertou com a Globo sua participação na segunda temporada série Segunda Chamada, que deve estrear no primeiro semestre de 2020. Ele deixa, assim, de integrar o júri do quadro Shadow Brasil, do Programa Raul Gil.

Um dos compositores mais gravados do Brasil, Moacyr Franco é também um ator de qualidades, sendo redescoberto há alguns anos por Selton Mello, que o colocou no filme O Palhaço, em 2011, e com o qual foi premiado no Festival de Paulínia. Na própria Globo, ele já havia feito participação em outra série, Ilha de Ferro.

Via, Banda B