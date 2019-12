Separada, Munik Nunes troca farpas com ex-marido nas redes

Munik Nunes e Anderson Felício andaram se alfinetando nas redes sociais por conta do processo de divórcio. Em um Stories, Munik pediu que os fãs perguntassem para o ex-marido, o motivo de não responder sua advogada.

“Gente, quando eu faço esse negócio de pergunta. Sempre tem pergunta sobre meu antigo relacionamento, sobre meu ex, e eu não respondo, porque não gosto. Mas ele gosta e vive fazendo. Então, quero que vocês perguntem pra ele, por que ele está segurando o divórcio? Por que não vai pra frente, por que não atende minha advogada? Talvez vocês ele responda”, afirmou.

Anderson também usou os Stories para responder. “Mas cê tá brava? Não dei o divórcio porque você estava com a certidão de casamento. Só enviou agora pra advogada. Mas fica tranquila, essa semana sai”, escreveu o empresário.

Ele ainda ironizou os rumores que Munik estaria vivendo um affair com Felipe Araújo, do hit Atrasadinha. “É que eu andava meio atrasadinho, desculpa”, disse também.



Para terminar, Andersson Felício ainda postou prints da conversa com a advogada. Munik respondeu e também postou prints. “Cheguei no meu limite, tentei de várias outras formas. Jamais iria vir para cá, expor, se não tivesse certeza do que eu tô falando. Não preciso mentir. Provei o que eu disse. Essa semana sai, graças a Deus. Venho avisar vocês”.

Via, Banda B.