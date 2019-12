Adolescente rouba avião e provoca acidente

Uma adolescente, de 17 anos, pulou um muro do aeroporto internacional de Fresno Yosemite (Califórnia, EUA), roubou um avião, movimentou-se por alguns metros e provocou acidente ao colidir contra uma cerca e um prédio da manutenção do terminal, contou a CNN.

O avião, um King Air 200, não pertence a nenhuma companhia aérea. No momento do roubo, não havia ocupantes na aeronave, que sofreu "danos substanciais", de acordo com autoridades aeroportuárias. O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (18/12).

Quando a polícia chegou ao local, a adolescente ainda estava na poltrona do piloto, usando fones de ouvido. Ela resistiu ao ser retirada do avião. O motivo para a ação não foi determinado, mas a polícia descartou terrorismo.

A jovem, que não teve a identidade revelada, está sob custódia da polícia. Ela foi indiciada por roubo de aeronave.

Assista abaixo (o avião sequestrado pela adolescente está no alto no vídeo):

#Fresno Yosemite International Airport put out surveillance video of the stolen plane. Full Story >> https://t.co/Zoo1aVXkoN pic.twitter.com/gzk30PGRx8

— Troy Pope (@troycpope) December 18, 2019

Via, Extra.