Paranaense é uma das campeãs da Olimpíada da Língua Portuguesa 

A estudante Fernanda de Souza Fagundes, do Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Francos, em Rebouças, no Centro-Sul do Estado, foi uma das quatro campeãs da categoria “Artigo de Opinião” na 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Participaram da competição milhares de estudantes de todo país e os vencedores foram anunciados em São Paulo (SP) na primeira quinzena de dezembro.

Fernanda, que tem 17 anos e acabou de se formar no Ensino Médio, diz que foi incentivada a participar da Olimpíada pela professora Maria Silmara Saqueto Hilgemberg, que a orientou no projeto e sugeriu que os alunos escrevessem sobre temas polêmicos. A jovem diz que depois de muitas pesquisas, chegou à ideia central que originou seu texto, “O pão nosso de cada dia pode estar envenenado”, que é sobre os riscos do uso excessivo de agrotóxicos em plantações.

“Deu bastante trabalho chegar ao artigo que foi o vencedor. Ganhar foi uma experiência inesquecível. Estar na final já era uma vitória, mas eu não esperava ser campeã. Quando anunciaram meu nome, chorei muito”, conta Fernanda. “Fiquei muito honrada de poder representar a minha cidade, a minha escola, que é uma escola do campo, e o Paraná”.

A professora Maria Silmara destaca a competição enquanto oportunidade para trabalhar o protagonismo nos jovens brasileiros. “A Olimpíada de Língua Portuguesa me faz acreditar na escola pública e no protagonismo juvenil, que pode alavancar mudanças na sociedade. Há quem possa me considerar utópica, mas quando entro em sala de aula, realmente acredito estar escrevendo o futuro”, afirma.

PARANAENSES FINALISTAS - Além de Fernanda, outros quatro estudantes do Paraná foram finalistas da edição de 2019 da Olimpíada. Estudantes do Colégio Estadual Dom Pedro I, em Pitanga, Kaike Ruan Machado do Carmo e Bruna Cristina Moretto chegaram à final nas categorias “Crônica” e “Memórias Literárias”, respectivamente.

Já Emeli Vichinieski Wieczorkoski, do Colégio Estadual do Campo de Faxinal dos Marmeleiros, também em Rebouças, foi finalista no quesito “Crônica”. Estudante da mesma escola, Héwilli Gonçalves Ferraz foi finalista na categoria “Memórias Literárias”.

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA - O concurso é promovido pelo Itaú Social e pelo Ministério da Educação, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.