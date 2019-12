Polícia Civil prende 19 suspeitos de tráfico em Paranaguá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 19 pessoas na operação “Cárcere”, deflagrada contra o tráfico de drogas na quinta-feira (19), em Paranaguá, no Litoral do Estado. Sessenta policiais participam da operação para cumprir 20 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Entre os presos, 10 são homens e nove são mulheres.

Parte do grupo atuava fora do sistema penitenciário sob a organização de suspeitos já custodiados em cadeias públicas. Ao todo, 20 mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça. Desses, 18 já foram cumpridos. Os outros dois homens alvos estão foragidos.

Entre os 18 presos preventivamente, dois ainda foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Durante as buscas e apreensão, outro homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Jardim Esperança, Jardim Ouro Fino, Vila Garcia, Parque São João, Vila Cruzeiro, Porto Seguro e Vila dos Comerciários. Foram apreendidos 327 gramas de maconha e um revólver calibre 38.

TRÁFICO

As investigações sobre a atuação do grupo criminoso iniciou há cerca de três meses. Os detentos utilizavam aparelhos de telefone celular na cadeia pública de Paranaguá para continuar a prática criminosa de tráfico de drogas. Para isso, os suspeitos usavam familiares para a atividade ilícita em vários bairros da cidade.