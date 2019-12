Aos 92 anos, morre o artista plástico Francisco Brennand

Morreu na manhã desta quinta-feira (19) o artista plástico Francisco Brennand. Ele estava internado no Real Hospital Português após ser diagnosticado com um quadro grave de pneumonia. A informação foi confirmada por um amigo do artista. Em nota, o hospital informou que o ceramista estava internado há 10 dias. O corpo de Brennand será velado a partir das 16h na Capela Imaculada Conceição, na Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, no bairro da Várzea. A cerimônia será aberta ao público. O local do sepultamento ainda não foi divulgado.

Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand iniciou a sua formação artística em 1942, aprendendo a modelar com Abelardo da Hora (1924). Em seguida, recebeu influências de pintura de Álvaro Amorim e Murilo Lagreca. Em seus quadros, estão presentes flores e frutos que parecem flutuar no espaço, explorando o uso de linhas simplificadas e cores puras. O gosto pela cerâmica foi incentivado por obras de Pablo Picasso, Joán Miró e Léger que teve contato durante uma estada em Paris.

Ceramista, escultor, desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador e gravador, Brennand iniciou a restauração da Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, no Bairro da Várzea, na zona Oeste do Recife, ainda em 1971, quando transformou a velha olaria, propriedade do pai, em ateliê. No local, estão expostos permanentemente objetos cerâmicos, painéis e esculturas.

NOTA DO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS

Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand, 92 anos, faleceu nesta quinta-feira (19/12), por volta das 11h, em decorrência de complicações de uma infecção respiratória. Ele estava internado no Real Hospital Português há 10 dias. Velório será realizado na Capela Imaculada Conceição, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand.



Via, Diario de Pernambuco.