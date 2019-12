Pais se recusam a enterrar filha de 2 anos acreditando que ela possa ressuscitar 

Um casal estadunidense se recusa a sepultar a filha de dois anos, acreditando que ela irá ressuscitar. A filha de Andrew e Kalley Heiligenthal, Olive Alayne, morreu na última sexta-feira (13/12), no hospital de Redding, na Califórnia. A menina passou mal em casa e foi levada às pressas a um centro médico próximo, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi determinada. O corpo está sendo mantido em um necrotério.

Os pais são extremamente religiosos e acreditam que a filha possa ressuscitar. Andrew e Kelley estão rezando quase ininterruptamente desde que os médicos declararam Olive Alayne morta. Eles são acompanhados por fiéis da Igreja Presbiteriana de Betel, da qual também fazem parte.

“Acreditamos em um Jesus que morreu e derrotou definitivamente todas as sepulturas, segurando as chaves do poder da ressurreição. Precisamos disso para a nossa pequena Olive Alayne, que parou de respirar ontem e foi declarada morta pelos médicos”, disse a mãe.

O caso chamou a atenção e viralizou na internet.