Homem preso após matar parentes da ex-mulher foge da cadeia escondido em caminhão

Um homem preso por matar duas pessoas fugiu do 11° Distrito Policial de Curitiba, nesta quarta-feira (18). Isaac Sales da Silva havia sido preso na noite do dia 27 de novembro, após matar dois familiares de sua ex-mulher Edna de Araújo, pois não aceita o fim do relacionamento. Isaac se escondeu em um caminhão para a fuga e estaria planejando matar a ex. Horas depois de escapar, ele foi recapturado com uma faca no bairro Cajuru, já perto da casa de Edna.

Edna foi avisada da fuga pela filha de Isaac. A polícia informou que Isaac estava no pátio e ajudava a descarregar o caminhão de suprimentos. Após isso, porém, ele se escondeu na carga para deixar o local.

O principal questionamento de Edna, porém, é com a falta de aviso por parte da polícia. Com a prisão, Isaac voltou a ficar à disposição da Justiça.

Dois mortos

Na noite de 27 de novembro, Isaque matou os dois familiares de Edna, de 30 e 38 anos. O preso esperava em frente a casa em que a ex-esposa jantava com familiares. O sobrinho e o amigo perceberam e foram até Isaque, que tirou uma faca e esfaqueou os dois, que não resistiram aos ferimentos. Ainda, o irmão da ex-mulher do suspeito e outro sobrinho ficaram feridos, sendo encaminhados ao hospital sem risco de morte.

(Via Banda B)