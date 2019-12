Iate de R$ 28 milhões do ex de Jennifer Lopez pega fogo em Miami

Um incidente aconteceu nesta madrugada em Miami, na Flórida. Um barco de 36 metros pegou fogo, e a imprensa americana afirma que o iate pertence ao cantor Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez. As imagens publicadas no perfil oficial do Departamento de Bombeiros de Miami no Twitter mostram o barco em chamas atracado em Watson Island enquanto os bombeiros tentam conter o fogo.

De acordo com o portal Page Six, o cantor de 51 anos não estava no local – ele se encontra em Porto Rico na sua turnê OPUS. Fontes locais disseram que os bombeiros estavam correndo para impedir que o fogo se espalhasse para barcos próximos. Uma agência de notícias twittou: “7 fontes de notícias estão nos dizendo que o barco atualmente pegando fogo ancorado em Watson Island pertence ao artista Marc Anthony. Nenhum ferimento”.

Mais de 45 bombeiros dos departamentos da cidade de Miami e do condado de Miami-Dade ajudaram a encerrar o incêndio. A embarcação, avaliada em US$ 7 milhões, cerca de R$ 28,4 milhões, sofreu "uma perda completa". O iate possuia cinco cabines com lugar para 12 pessoas, uma jacuzzi, estação de ancoragem para vários jet skis e uma churrasqueira a bordo.

Marc Antony já venceu seis vezes o Grammy Latino e já vendeu mais de 12 milhões de álbuns em todo o mundo. Ele se casou com Jennifer Lopez em junho de 2004 e, em 2008, Lopez deu à luz seus gêmeos, Emme Maribel Muñiz e Maximilian David Muñiz. Em 2011, o casal se separou após sete anos de casamento e, um ano depois, Anthony pediu o divórcio.

Via, Monet.