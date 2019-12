Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade nesta quinta-feira 

Usuários relataram na manhã desta quinta-feira (19) problemas de instabilidade nos serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp. As reclamações acontecem em todo o Brasil e em outras partes do mundo, como Estados Unidos e Europa. Todos os aplicativos pertencem ao Facebook.

Os internautas relatam problemas para postar conteúdos nos perfis do Facebook e Instagram e mandar mensagens no WhatsApp. Em alguns dos casos, os usuários receberam mensagens de problemas para atualizar o status. O site Down Detector, que junta relatos de consumidores sobre problemas em serviços online, teve pico de reclamações a partir das 10h40.

Facebook mostra mensagem de falha de carregamento

As plataformas do Facebook têm sofrido muitos problemas neste ano. Em março, os serviços chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas por causa de uma falha após mudanças nas configurações internas dos servidores da empresa. Em maio, uma falha que atingiu a América Latina impossibilitava a execução de funções como enviar mensagens, comentários e publicações nos três serviços.

Por, Olhar Digital