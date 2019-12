Paraná Clube completa 30 anos de história, mas vive momento inédito nos seus bastidores

O Paraná Clube completa nesta quinta-feira (19) três décadas de existência. São 30 anos de grandes conquistas, títulos marcantes e uma história construída sob os olhos de uma torcida apaixonada. O dia é todo especial, o clube prepara um jantar especial de aniversário que vai reunir grandes ídolos da história paranista, mas nos bastidores o Tricolor vive um momento inédito, já que está prestes a arrendar seu departamento de futebol.

Mas a história do Paraná Clube é marcada por grandes conquistas, sobretudo na década de 90. Fruto da fusão entre Colorado e Pinheiros, o Tricolor foi fundado em 1989, mas logo ganhou espaço. Não demorou muito para conquistar seu primeiro título estadual em 1991. No ano seguinte, já foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas o momento mais marcante do Paraná foi entre os anos de 1993 e 1997, quando garantiu o pentacampeonato paranaense. Ganhou tudo no âmbito estadual e fez boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Mas faltou continuidade no trabalho e, a partir de 1998, o Tricolor passou a sofrer com alguns problemas. Foi rebaixado no Brasileirão de 1999, mas em 2000 garantiu o título do módulo amarelo da Copa João Havelange e retornou para a primeira divisão.

Seguiu convivendo com problemas financeiros, mas conseguiu, em 2006, uma vaga na Libertadores da América do ano seguinte. Foi, na verdade, o último grande ano do Tricolor. Em 2007, disputou a principal competição de clubes das Américas, avançou até as oitavas de final, mas foi eliminado pelo Libertad, do Paraguai. No mesmo, acabou caindo para a Série B, onde permaneceu até 2017.

Momento difícil

O momento, na verdade, é de indefinições no Tricolor. Depois de, em 2017, conseguir o acesso à primeira divisão depois de dez anos seguidos na Série B, o Paraná Clube foi rebaixado no ano passado e, em 2019, fez uma campanha boa na segunda divisão. Chegou perto do acesso mesmo tendo uma das folhas salariais mais baratas da competição e de conviver seguidamente com problemas financeiras.

Aliás, esses problemas financeiros fizeram o Paraná recorrer à Justiça para definir o arrendamento do seu departamento de futebol para a próxima temporada. Assim, o Tricolor terá um investidor a partir do ano que vem que tomará todas as decisões relacionadas ao time paranista. Para muitos um momento triste, mas a realidade é que se trata de uma medida para fazer o Paraná a voltar a brigar por títulos.

Essa definição vai acontecer somente na próxima quinta-feira, dia 26, que foi o prazo estabelecido pela Justiça do Trabalho para que os possíveis investidores interessados mandassem suas propostas. As mesmas serão abertas pelo Conselho Deliberativo, que vai definir quem será o novo homem forte do futebol paranista a partir do ano que vem. Sergio Malucelli, que já vinha conversando com o presidente Leonardo Oliveira, é o principal nome para assumir esse posto.

O trabalho, na verdade, já deve começar no dia seguinte. Por ora, o Paraná ainda não tem um treinador definido para a próxima temporada, tem poucos jogadores com contrato e alguns atletas que se destacaram nesse ano estão de saída, como o volante Luiz Otávio, o atacante Jenison e o zagueiro Rodolfo.

Com informações, Banda B