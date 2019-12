Confira o horóscopo para esta quinta-feira

Quem nasceu hoje

Sua inteligência é brilhante, o que fará triunfar sobre todos os aspectos da vida. Nada conseguirá detê-lo na sua vontade de superar os obstáculos. Receberá ajuda de amigos e parentes mais velhos. Arrojado, voluntarioso e companheiro.





Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados durante esse período. Deixe as mudanças para uma fase mais positiva. Aproveite para refletir e ficar perto das pessoas que gosta. Não abuse na alimentação. Viagens neutras.



Áries – Busque apoio para os negócios e trabalho. Fase para viagens, encontros profissionais e organizar o Natal. Energias bem colocadas nas finanças. Controle os impulsos com seu amor. C. 281 M. 3098



Touro – Tente melhorar seus negócios, mesmo que já esteja de férias. Condições de ganho em alta, saiba aproveitar. Tente em jogos. Seu amor transmite muita paixão. Bons momentos com a família. C. 673 M. 8519



Gêmeos – Seja ágil no trabalho e pense no futuro. Fase em que vai precisar de amigos de Sagitário, Escorpião e Peixes. Terá apoio da família, mas não esqueça de retribuir. Cuide do seu visual. C. 015 M. 4462



Câncer – Use e abuse da imaginação para melhorar as finanças. Pode negociar com Sagitário e Capricórnio. Chance de conquistar a estabilidade profissional. Dedique mais tempo para você. C. 564 M. 9270



Leão – Os conflitos no trabalho desaparecem. Fase de compromisso em comum com a família e seu amor. Sua generosidade contagiará a todos. Tente em jogos e loteria. Seu amor transmite muito carinho. C. 837 M. 0154



Virgem – Livre do alerta você terá um período tranquilo. A família será seu ponto principal e você poderá planejar o Natal. As influências do trabalho estão bem equilibradas, vem sucesso. C. 148 M. 7326



Libra – Você passa pelo alerta e precisará cuidar da saúde. Não abuse na alimentação. Evite ser exigente com a família. Procure controlar melhor os seus desejos e deixe a pessoa amada mais feliz. C. 740 M. 6691



Escorpião – Reveja seus objetivos no trabalho. Não conte com ninguém, faça sua parte e conseguirá o sucesso. Programe seu Natal, pois dia 21 ao dia 23 até às 13h35 estará no alerta. C. 958 M. 2547



Sagitário – Busque motivações no trabalho. Fase positiva para negociar com Virgem e Áries. Facilidade para resolver assuntos domésticos. Receberá elogios por seu bom senso na profissão. Amor com carinhos. C. 405 M. 1782



Capricórnio – Evite os excessos que podem fazer com que você perca qualidade de vida. Logo estará tudo bem. Natal especial. Aproveite e organize já seus próximos passos. Amor envolvente. C. 129 M. 0935



Aquário – Você ainda esta um pouco tenso, relaxe e não deixe os excessos de exigências atrapalhar o trabalho. Controle as finanças, mais uns dias e conseguirá resolver esses assuntos. C. 296 M. 8103





Peixes – Organize o trabalho e compras de presentes natalinos. O seu coração continua transmitindo paz à família e a seu amor. Mas, prepare-se que dia 21, Vênus começa a trazer problemas nas finanças e no amor. C. 332 M. 5876