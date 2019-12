Beto Preto participa de mobilização de combate à dengue em Quinta do Sol

O Dia D do Paraná de combate ao mosquito da dengue, nesta quarta-feira (18) teve uma séria de ações articuladas pelo Estado com a participação e a mobilização de todas as secretarias e órgãos do governo. O município de Quinta do Sol, que está em epidemia e com 179 casos confirmados da doença, foi o local escolhido para o lançamento da campanha pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que falou com a comunidade, profissionais de saúde sobre a importância de ações e mutirões de limpeza e eliminação de criadouros do mosquito.

"Viemos trazer a mensagem do governo do Paraná! Dengue mata! E por isso, todos devem entrar nesta cruzada contra o mosquito. A população precisa entrar efetivamente em campo e nos ajudar. É fundamental que todos estejam envolvidos", disse o secretário.

A distribuição de material informativo e orientações de manejo doméstico foram algumas das atividades.

"Aqui nos vamos atuar dia e noite chamando atenção da população sobre o perigo da dengue. A vida do Estado e do secretário de Saúde reafirma a necessidade de atenção sobre a dengue. Vamos convocar a população para a ampliação do cuidado com possíveis focos de dengue", afirmou o prefeito de Quinta do Sol, João Cláudio Romero.

Nas 22 Regionais de saúde, os servidores distribuíram material e chamaram atenção dos paranaenses sobre os cuidados. Os prédios próprios também foram vistoriados.