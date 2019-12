Sargento da PM do Paraná acusado de três assassinatos é preso 

Foi preso nesta terça-feira (17), em Santa Catarina, o sargento da Polícia Militar do Paraná Flavio Henrique Rodrigues da Silva, acusado por três assassinatos. Segundo a polícia, ele é suspeito de participação no assassinato de Reginaldo Bergamaschi, ocorrido no mês de março deste ano. O sargento estava foragido e foi preso usando documentos falsos. Outros três soldados foram presos na “Operação Lei e Ordem”, deflagrada no dia 14 de maio, e apenas Flavio estava foragido.

Reginaldo Bergamaschi foi assassinado no dia 25 de março deste ano no Bairro Uberaba, em Curitiba. A vítima que trabalhava com revenda de veículos e terrenos foi executada com tiros de fuzil calibre 556, num primeiro momento. Ele dirigia um Jeep Compass quando foi emboscado na esquina das ruas Antônio Andriguetto e América da Costa Saboia. A vítima chegou a derrubar um muro na hora em que foi baleada. Ao descer, o atirador usou uma pistola 9 mm e efetuou mais disparos.

(Via Banda B)