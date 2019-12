Goleiro do São Paulo é preso suspeito de agredir a esposa, nos Estados Unidos

Depois de acusação da mulher, o goleiro Jean foi preso no estado da Florida, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (18). O jogador são-paulino foi acusado por Milena Bemfica, que publicou um vídeo da agressão em sua conta do Instagram.

A ficha da polícia de Orange, condado da Florida, traz a acusação de violência doméstica. O São Paulo soltou uma nota oficial em que afirma que espera a investigação do caso. De acordo com informações do jornalista do R7, Cosme Rímoli, o jogador não volta a vestir camisa do Tricolor. Jean ainda não se pronunciou sobre o caso.