Dois asteroides vão passar perto da Terra entre o Natal e Ano Novo

Informações recentes reveladas pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra(CNEOS), da Nasa, indicam que dois asteroides passarão perto do planeta entre o Natal e o Ano Novo.

O primeiro, chamado de 310442 (2000 CH59), fará sua passagem no dia 26 de dezembro, às 16h54 no horário de Brasília. O segundo foi nomeado como 216258 (2006 WH1) e se aproximará da Terra nos últimos dias do ano.

Embora os diâmetros desses asteroides não sejam gigantescos, sua órbita natural atual é complexa e, por isso, o CNEOS os descreveu como rochas potencialmente perigosas para o planeta.

O diâmetro principal do asteroide 310442 é de 600 metros e, segundo registros, viaja a uma velocidade de 44.256 km/h. Em comparação, esse objeto tem o tamanho semelhante a um dos maiores edifícios do mundo e, sem dúvidas, uma eventual colisão com a Terra teria um grande impacto.

Entretanto, segundo a Agência Aeroespacial, embora os asteroides passem perto, não há riscos reais de colisão e no ponto mais próximo, a rocha estará a 2 milhões de quilômetros da Terra, uma distância considerada curta pelos cientistas.

De acordo com cientistas da Nasa, esse tipo de asteroide pertence ao tipo “Aten”, definido como materiais rochosos que viajam em alta velocidade, mas com tamanho menor. Esses tipos de rocha normalmente tem uma órbita maior que a distância existente entre a Terra e o Sol e, geralmente, se cruzam com o planeta quando estão transitando por sua órbita normal.

