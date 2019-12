Cantor sertanejo morre após acidente em rodovia de São Paulo

O cantor sertanejo Igor de Oliveira, de 27 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois em um acidente na madrugada desta segunda-feira (16) em uma rodovia, em Itu (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo seguia na Rodovia Arquimedes Lamoglia (SP-75), sentido Campinas (SP), quando no quilômetro 30 bateu na traseira de um caminhão, por volta de 1h.

O artista, cujo nome verdadeiro era Valdeci dos Santos Oliveira, estava no banco do passageiro e morreu no local. Ele será enterrado nesta terça-feira (16) no Cemitério Municipal de Itu.

Já o motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, que apontou a concentração de álcool de 0,59 mg/l. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado a uma delegacia e deve passar por audiência de custódia.

Foto: Divulgação

Via, G1.