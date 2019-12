Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciam gravidez: “A ficha ainda está caindo”

A atriz Giovanna Ewbank acaba de contar aos seguidores que está grávida! Ela e o marido, o ator Bruno Gagliasso, já são pais de Titi, de 6 anos, e Bless, 5 anos.

Em publicação no Instagram, Giovanna revelou que estava surpresa com a novidade, mas que a felicidade pairava no ar. “Ops…a família cresceu! 😱🥰🥰Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs… Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade! ❤️❤️❤️”, escreveu a atriz. O papai também compartilhou a novidade e comentou: “Nossa família cresceu. Vou ser PAPAI de novoooooo!!!! ❤️”, disse Bruno.

Fãs e amigos do casal fizeram questão de deixar uma mensagem de carinho por conta da novidade. A apresentadora Sabrina Sato comentou: “Que benção! Viva essa família linda que tanto inspira!”. Já a influencer Camila Coutinho disse: “Gio que maximooooooo!!! Emocionei aqui! ❤️✨✨✨✨ Que benção!”.

Tanto Titi como Bless nasceram no Malawi, sul da África. Juntos há 9 anos, o casal adotou a pequena em maio de 2016. Já o fofo Bless chegou à família em junho deste ano.

No mês de outubro, Giovanna abriu seu coração durante uma palestra sobre as críticas e os questionamentos que enfrenta pela decisão de ter adotado seus filhos. “Disseram que eu era estéril. Não. Eu não sou estéril. Nem meu marido. Mas não questionaram sobre ele. Mas a mim, mulher. Porque assim a sociedade consegue explicar que uma mulher não queira ter filhos ou explodir sua barriga de vida. Existem outras maneiras de explodir de vida”, disse a atriz.

Via, Claudia.