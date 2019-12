Advogada se apaixona por assassino no corredor da morte e decide se casar com ele

Uma advogada vai se casar com um detento que está no corredor da morte, em Nebraska (EUA). Dawn Arguello, 46 anos fazia trabalho voluntario na cadeia onde Nikko Jenkins está preso e se apaixonou por ele.

Em agosto de 2013, Nikko Jenkins assassinou quatro pessoas num período de dez dias e foi condenado à morte. Nikko disse durante o julgamento que estava seguindo as ordens do “deus serpente”. Porém a tese de que tem quadro de esquizofrenia foi derrubada durante o julgamento. Ele já havia cumprido 10 anos de prisão por uma série de assaltos.

Em 2015, o condenado mutilou o pênis ao tentar fazer com que ele se parecesse com Apófis, o deus egípcio do caos que tem a forma de uma serpente gigante. Nikko precisou levar 27 pontos no órgão sexual.