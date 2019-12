Treze suspeitos são presos por vender emagrecedores proibidos 

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 13 pessoas em flagrante, entre homens e mulheres, suspeitas de comercializar medicamentos “emagrecedores” de venda proibida, nesta terça-feira (17), em Curitiba. Os produtos eram ofertados nas redes sociais sem qualquer autorização do órgão responsável e enviados para todo o Estado. Cerca de 15 mil frascos dos remédios foram apreendidos durante a ação.



Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos bairros Cidade Industrial de Curitiba, Boqueirão, Hauer e Bairro Alto. A PCPR também fez buscas em estabelecimentos comerciais que estariam expondo o produto à venda.

No curso das investigações, a polícia também identificou vendedores em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e em cidades do Interior – Londrina, Maringá e Campo Mourão. As páginas na internet com divulgação do produto ilegal chegavam a ter mais de 4 mil seguidores nas redes sociais.

De acordo com as investigações, os medicamentos apresentados como “fitoterápicos” não obedeciam as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em exame pericial foi constatada a presença das substâncias psicotrópicas sibutramina, fluoxetina, bupropiona e diazepam, – todas sujeitas a controle especial e venda somente com a retenção de receita médica.

Os presos na ação foram indiciados por vender, expor à venda, ter em depósito, ou de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produto sem registro no órgão de vigilância sanitária, de procedência ignorada e ou adquirida de estabelecimento sem licença de autoridade sanitária competente.