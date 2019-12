Ciclistas salvam cachorro de ataque de sucuri 

Um cachorro foi salvo do ataque de uma sucuri em Jaborandi (SP). A luta para resgatá-lo da boca da cobra durou cerca de vinte minutos e foi registrada em vídeo. O ataque aconteceu na tarde de sábado (14), durante o passeio ciclístico do médico veterinário Paulo Sérgio Marqueti, do adestrador Adilson Tosi, e do filho dele, Miguel Tosi.

Os três estavam acompanhados de dez cães, como de costume, e seguiam pela região conhecida como lagoa do Pirola, quando ouviram o choro de Negão, que havia descido um barranco para tomar água.

A sucuri atacou o cachorro e se enrolou nele. Foram mais de 20 minutos de luta até conseguirem soltar o cão. Após o resgate do cachorro Negão, os ciclistas devolveram o réptil à natureza. Apesar do susto e de parecer traumatizado, o cachorro passa bem.