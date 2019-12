Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem festa de aniversário para o filho Bless 

Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, completou 5 aninhos na última segunda-feira (15), e ganhou uma festa com o tema de super-heróis. Com direito a decoração e com a presença do Homem-Aranha e dos Power Rangers.

Os atores compartilharam em suas redes sociais os detalhes da festa.

O menino, nascido no Malawi, Na África, foi adotado pelo casal no final de julho de 2019.

Fernanda Paes Leme e Léo Fuchs, padrinhos do garotinho, compartilharam uma foto no Instagram em que aparecem vestidos de Power Rangers para a festa. “Power Dindos prontos pra animar qualquer festa!!!”, escreveu a atriz.

