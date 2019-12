Motorista de app cobra mais de R$ 1 mil por corrida e caso viraliza

Um motorista do aplicativo 99 POP teria cobrado R$ 1018,90 por uma corrida que custou R$ 18,90 de uma passageira, na noite deste domingo (15), em Curitiba. A mulher, de 66 anos, só teria percebido o valor quando chegou em casa e recebeu um SMS informando sobre a transação. Sem conseguir contato com o motorista, o caso foi denunciado pela filha da passageira em uma publicação no Facebook e o caso viralizou.

A filha da passageira, Janaína Miquelleto, conta que a mãe saiu do bairro Bigorrilho até o Novo Mundo e que não teria visto o valor na maquininha de cartão pois estava sem os óculos.

Já o motorista alegou ter passado o valor por engano e estaria impedido de trabalhar com a conta bloqueada pelo aplicativo.

“Ele entrou em contato pelo Facebook, falou que os familiares dele estavam mandando mensagem avisando e que o 99 bloqueou a conta dele. A gente marcou de se encontrar no escritório da 99 pra ele devolver o dinheiro e para que a conta dele possa ser desbloqueada”, disse a filha da passageira envolvida no caso. O encontro deve ocorrer na tarde desta terça-feira (17).