Larissa Manoela deixa o SBT após quase dez anos de casa

Larissa Manoela, na segunda-feira (16), participou do último dia de gravação da novela “As Aventuras de Poliana”. Para registrar o momento especial, que também marca a saída dela do SBT, a atriz publicou no Instagram uma carta aberta à equipe da emissora.

“Meu último dia de gravação no SBT e eu ‘to’ como? Foram quase 10 anos de SBT, não tem como o coração não apertar… sou muito grata a tudo e a todos. É uma FAMÍLIA. Obrigado pelo apoio”, escreveu.

Ela continuou: “Estarei sempre aqui do mesmo jeitinho. Com pé no chão, cabeça focada…e sempre com humildade e gratidão por tudo que vivi! Esse não é um adeus e sim um até breve. Minha eterna gratidão e um beijo muito carinhoso em cada um de vocês”.





A atriz anunciou a saída da emissora paulistana, em outubro, e informou que iniciaria outros projetos. Durante os quase 10 anos na emissora, Larissa já protagonizou importantes papéis de novelas infantis como “Carrossel”, “Cúmplices de Um Resgate”, e, a última, “As Aventuras de Poliana”.

Nas redes sociais, ela também compartilhou uma série de fotos dentro da emissora e com colegas de trabalho, e publicou a carta que leu em sua conta no Instagram.

Larissa segue com a carreira de cantora apresentando seu novo álbum,”Além do Tempo“, em turnê para todo o Brasil. Seus trabalhos como atriz não ficarão parados após a saída. No dia 23 de janeiro, o filme “Modo Avião” será lançado na Netflix e marca a estreia dela no serviço de streaming.

Via, Claudia.