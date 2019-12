Governo destina R$ 65 milhões para o meio ambiente nas cidades

O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta terça-feira (17), durante evento no Palácio Iguaçu, um grande pacote voltado para o meio ambiente e a sustentabilidade. Foram destinados, entre liberações diretas e convênios, R$ 65 milhões para cidades de todas as regiões do Estado. Na região, pacote contempla Apucarana; Arapuã; Borrazópolis; Cambira; Ivaiporã; Jandaia do Sul; Kaloré; Marumbi; Novo Itacolomi e Rosário do Ivaí.

Os recursos serão usados na implantação de parques urbanos; castração e microchipagem de cachorros e gatos; construção de barracões de coleta de recicláveis; implantação de poços em comunidades rurais; trituradores de galhos; além da entrega de caminhões compactadores, pipas e para coleta seletiva.

Ratinho Junior destacou que a questão ambiental é umas das prioridades do Paraná, com a estratégia de aliar técnicas de conservação e despoluição com o desenvolvimento econômico do Estado. “Nosso foco é trabalhar muito a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Parcerias como essa, com tantos municípios, colaboram para espalhar uma adequação ambiental correta. O Paraná mais uma vez sai na frente”, afirmou.

O governador reforçou que a maior fatia do montante de recursos será aplicada no programa Parque Urbano, que implantará parques lineares urbanos em 30 cidades de diferentes regiões. A intenção, ressaltou Ratinho Junior, é evitar ocupações irregulares, conter enchentes e erosões, colaborando com a preservação do solo e da água. “Serão grandes parques "bariguis" por todo o Paraná”, afirmou, em referência ao parque que é um cartão-postal e ambiental de Curitiba.

Márcio Nunes, secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, explicou que apesar de diferentes na natureza, as ações se conversam, com o foco em deixar o Paraná mais verde e melhorar a vida das pessoas. “O Paraná é o estado que mais está recuperando o meio ambiente, entendendo a importância desse grande tema mundial de uma forma correta”, destacou.

LIXO – Ainda de acordo com o secretário, os recursos liberados nesta terça-feira reforçam a atenção do Governo do Estado ao destino correto do lixo urbano. Estão previstas a construção de barracões de coleta reciclável em 14 cidades, além da compra de caminhões voltados exclusivamente para a atividade. “Isso fortalece muitos as cooperativas estaduais de lixo”, afirmou Nunes.

ANIMAIS – O secretário lembrou também que o governo credenciou clínicas veterinárias em todo o Paraná para fazer a castração e microchipagem de cães e gatos. O Estado fica responsável por pagar as cirurgias nos animais. “Trata-se de um pedido antigo de ONGs do setor. Agora poderemos colaborar com a contenção da população de cachorros e gatos, especialmente àqueles abandonados”, disse. “É uma questão de saúde pública também”, acrescentou o governador Ratinho Junior.

PREFEITOS – São José dos Pinhais, maior cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terá à disposição R$ 100 mil para a castração e microchipagem de gatos e cachorros. “É uma ajuda muito grande do Governo do Estado. Os animais de rua são uma questão social atualmente, que muitas vezes o município não tem condição de arcar com os custos sozinho”, afirmou Toninho Fenelon, prefeito da cidade.

Já Catanduvas, no Centro-Sul do Estado, vai investir na compra de 845 tubos de concreto para melhorar o manilhamento da cidade, com galerias destinadas à contenção de águas de chuva nos bairros mais baixos da cidade. “Serão duas mil pessoas beneficiadas, abrangendo um número considerável de ruas”, disse Professor Moisés, prefeito do município.