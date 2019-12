Confira seu horóscopo para esta terça-feira 

A franqueza é uma das qualidades dos sagitarianos. Os nativos deste signo não sabem fingir ou simular. Desconhecem a hipocrisia e são incapazes de esconder seus sentimentos e afeições, suas aversões e antipatias. Sua honesta e, muitas vezes, rude franqueza faz com que adquiram muitos inimigos, pois quando se tratar de falar a verdade não se importante com as conseqüências.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem todos á sua volta, principalmente o sexo oposto. Elegante, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Desfaça mal entendido com seu par afetivo. Não descuide da saúde. Viagens desfavorecidas.

Áries – Pode sair para viagens, compras, novos negócios, encontros profissionais e tudo que traga progresso. Chances em jogos, sorteios e loteria. Seu caminho está iluminado. Compreensão da família. C. 697 M. 9952

Touro – Dê mais atenção à sua família. Saia para compras natalinas. Alguém muito especial pode voltar em seu caminho. Os compromissados estarão mais apaixonados. Cuide do visual. C. 983 M. 0714

Gêmeos – Organize as festas de fim de ano, marque viagens, encontros e visitas. Pense um pouco mais na pessoa amada. Trabalho e negócios bem colocados. Saúde equilibrada, mas evite a ansiedade. C. 871 M. 0325

Câncer – Deve organizar seu cardápio, cuidado com exageros natalinos. Mantenha distância das frituras e adote dieta à base de frutas. Finanças em ritmo crescente. Amor com paixão. C. 119 M. 3596

Leão – Livre do alerta terá um dia cheio de compromissos profissionais. Organize tudo e vá em busca do apoio da família. Planeje já seu fim de ano. Novos objetivos na vida afetiva. Tente em jogos. C. 758 M. 8230

Virgem – Dia de alerta, não saia da rotina. Abra os olhos e cuidado com falsas amizades. Alguém esta querendo prejudicar seus negócios e trabalho. Evite exigências com seu amor. C. 150 M. 2947

Libra – Período de estabilidade econômica. Mais seguro você conseguirá usar seu dinheiro com equilíbrio. Novos amigos darão força quando aparecer problemas. Amor sereno e seguro. C. 722 M. 4381