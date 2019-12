Mulheres que estavam desaparecidas são encontradas mortas em quarto de motel, em São José dos Pinhais 

Duas mulheres que estavam desaparecidas desde de domingo (15) foram encontradas mortas dentro do quarto de um motel em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na noite desta segunda-feira (17).

As vítimas de 34 anos e 23 anos, saíram na tarde de domingo com destino à uma festa em uma chácara, mas depois das 21h não fizeram mais contato.

Segundo a Polícia Civil, as duas chegaram ao motel de táxi, perto das 21h de domingo. No entanto, depois de não fazerem check-out e nem responderem aos chamados dos funcionários do motel, a porta do quarto em que estavam foi arrombada, momento em que as duas foram encontradas mortas.

As moças estavam vestidas e dentro da banheira com água. Ainda de acordo com informações repassadas pela polícia, elas estavam com uma garrafa de bebida, remédios e drogas no quarto. Não há informação se outra pessoa esteve no local acompanhando as moças. Também não há informações concretas sobre o que pode ter acontecido. No entanto, uma overdose ainda não foi descartada.

Nas redes sociais, as moças eram muito amigas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.