Varejo paranaense tem crescimento de 7,18% nas vendas em outubro

O varejo paranaense cresceu 7,18% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural, elaborada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

Os melhores desempenhos do mês foram obtidos pelas lojas de departamentos (18,35%), concessionárias de veículos (16,47%), combustíveis (16,23%) e óticas, cine-foto-som (9,72%).

Na variação mensal houve aumento de 8,44% no faturamento. Essa variação positiva puxou a alta do acumulado do ano, que também apresenta números positivos.

E 2019, o varejo do Paraná apresenta alta de 3,61%, com destaque para as lojas de departamentos (26,66%), óticas, cine-foto-som (19,35%) e pelo setor de combustíveis (8,95%).

Análise regional

A região Sudoeste se sobressaiu no mês de outubro, com aumento de 17,29% em relação a outubro de 2018. Em Curitiba e Região Metropolitana houve elevação de 10,41% nas vendas, em Londrina o comércio teve acréscimo de 7,44%, na região Oeste 2,17%, em Ponta Grossa 2,03%. A única região com resultado negativo foi Maringá, com -1,46%.

No acumulado de janeiro a outubro, novamente a região Sudoeste mostrou o melhor desempenho, com alta de 11,16% nas vendas. Em Curitiba e RM o varejo apresentou crescimento de 5,64%; em Ponta Grossa, de 2,67%; em Londrina 1,72%, na região Oeste 1,32% e em Maringá 0,51%.