Repórter da Globo passa mal e desmaia ao vivo durante RJ1

A repórter Cássia Carioca sofreu uma queda de pressão e desmaiou ao vivo nesta segunda-feira (16) durante o RJ1, da TV Rio Sul, afiliada da Globo que cobre as regiões sul fluminense e centro-sul fluminense. Ela entrevistava um comerciante nas ruas de Angra dos Reis quando teve o mal-estar, apagou e caiu diante das câmeras, deixando a apresentadora Michele Martins assustada e sem reação.

O material ainda não está disponível no Globoplay, mas telespectadores mais atentos gravaram e compartilharam nas redes sociais o momento em que Cássia passou mal diante das câmeras e foi ao chão.

No vídeo, a repórter conversava com um comerciante sobre as compras de Natal, quando nitidamente perde o foco na entrevista, se desequilibra e cai em direção ao cinegrafista, posicionado à sua frente. O dono da loja que concedia a entrevista tentou agir rapidamente assim que viu Cássia perder o equilíbrio.

"A gente teve um problema com a repórter de Angra dos Reis. A gente vai no G1, você encontra os horários de funcionamento do comércio na região", disse a apresentadora Michele Martins, visivelmente assustada após ver a colega despencar ao vivo.

Minutos depois, a apresentadora tranquilizou os telespectadores e explicou que Cássia teve uma queda de pressão devido às altas temperaturas de Angra dos Reis, que na hora do incidente registrava 35ºC.

