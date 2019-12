Red Hot Chili Peppers anuncia retorno do guitarrista John Frusciante

O Red Hot Chili Peppers anunciou neste domingo (15) que o guitarrista John Frusciante está de volta à banda. Ele retorna no lugar de Josh Klinghoffer, que ocupava a posição há dez anos.

"Josh é um lindo músico que nós respeitamos e amamos. Estamos profundamente gratos por nosso tempo com ele, e pelo incontáveis presentes que ele compartilhou conosco", escreveu o grupo em sua conta no Instagram.

"Também anunciamos, com grande entusiasmo e corações completos, que John Frusciante está retornando ao grupo."

Klinghoffer entrou no grupo em 2009 para substituir exatamente Frusciante. O guitarrista saía da banda pela segunda vez para investir em uma carreira solo, com cinco discos lançados desde então.

Frusciante entrou para o Red Hot Chili Peppers depois da morte do guitarrista original, Hillel Slovak, por overdose de drogas em 1988. Ele participou dos álbuns "Mother's milk" (1989) e "Blood sugar sex magik" (1991).

Este último alçou a banda à condição de estrela global graças aos sucessos "Under the bridge" e "Give it away". Mas a fama foi demais para Frusciante, que saiu na metade da turnê de 1992 para alimentar seu vício de heroína.

Via, G1.