Fim de ano deve ter mais de 5 milhões de passageiros nos aeroportos

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou nesta segunda-feira (16) que os 47 aeroportos da rede devem receber 5,39 milhões de passageiros no período da alta temporada, entres os dias 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020.

De acordo com a Infraero, a estimativa é 3,78% superior à da última temporada, quando 5,19 milhões de pessoas passaram pelos terminais aeroportuários.

O maior fluxo de passageiros deve se concentrar entre hoje e o dia 20 de dezembro. Em relação ao movimento de aeronaves, a expectativa é que sejam realizados 42,2 mil pousos e decolagens.

Para garantir o funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária nesta época do ano, a Infraero estabelecerá um monitoramento de seus 47 aeroportos. O objetivo é garantir o conforto e segurança de passageiros nos dias de maior circulação nos aeroportos brasileiros.

Uma das medidas adotadas pela Infraero é a disponibilização dos “amarelinhos”, funcionários com colete amarelo preparados para orientar passageiros em relação aos embarques e desembarques. De acordo com a empresa, esses funcionários ficarão de prontidão tanto em aeroportos com grande fluxo como os de baixo fluxo de passageiros.