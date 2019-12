Criai pede explicações ao Nucria sobre o caso de bebê agredido

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), em nome dos demais deputados integrantes da Comissão, enviou um ofício ao delegado José Barreto de Macedo Junior do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) solicitando informações relativas às providências tomadas no caso do bebê com sinais de agressão. O suspeito da agressão é o pai da criança, conforme a Polícia Militar (PM). O crime foi em Curitiba na última quinta-feira (12).

“Pedimos que, se possível, ao final das investigações, mantenha esta Comissão informada das providências, afim de trabalharmos juntos na causa de proteção às nossas crianças”, disse o deputado estadual Cobra Repórter. Um inquérito foi instaurado no Nucria. Familiares e vizinhos estão sendo ouvidos. O inquérito apura lesão corporal grave contra menor. Para este tipo de crime, em caso de condenação, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão.

A agressão - Os bombeiros atenderam um bebê com sinais de agressão na manhã da última quinta-feira (12), em Curitiba. De acordo com o relatório da PM, a mãe do bebê chamou a polícia, porque o marido dela espancou a filha de dois meses, deixando hematomas. Ele fugiu e está sendo procurado. O bebê foi levado ao Hospital do Trabalhador e passa bem.