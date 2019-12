Nasce Léo, o primeiro filho de Marília Mendonça

Marília Mendonça deu à luz seu primeiro filho nesta segunda-feira (16/12/2019). O pequeno Léo, fruto do relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff, veio ao mundo no Hospital Premium, em Goiânia (GO).

Ontem, a artista esteve ausente do quadro Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, e o apresentador revelou que ela já estava dando à luz, o que deixou muitos fãs eufóricos.



A cantora fará uma pausa na carreira para se dedicar ao herdeiro em seus primeiros meses. Ela deve retornar aos palcos em março de 2020.

Foto: Divulgação/Pessoal

Com informações, Metrópoles.