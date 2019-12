46% dos consumidores disseram ter planejado as compras na Black Friday

A melhor data do comércio nacional sempre foi o Natal, mas de uns anos para cá, com o advento da Black Friday, isso vem mudando e os consumidores, ano a ano, aderem ao período de liquidações, principalmente no e-commerce. Uma pesquisa realizada pela Ebit|Nielsen depois do evento promocional, traz dados que evidenciam uma tendência de mudança no comportamento do brasileiro, que agora pesquisa mais e aguarda a Black Friday para fazer suas compras, inclusive as de Natal. Segundo os números, 46% dos entrevistados declararam ter se planejado para fazer as compras no período de ofertas, 11% destes consumidores tiveram a compra de presentes de Natal como principal razão para desembolso.

“Neste ano, vimos que o consumidor ficou de olho nas promoções do varejo online para o período da Black Friday. Ele se programou para as aquisições no evento e, até mesmo, no esquenta, quando tivemos um crescimento 49% em relação ao mesmo período de 2018. Além disso, observamos que muitos também compraram por impulso motivados pelos descontos”, explicou a líder de Ebit|Nielsen, Ana Szasz.

Mas o consumidor não se mostrou apenas animado para as compras durante a Black Friday, ele deve seguir neste movimento e manter o bom desempenho do varejo online. Dados da pesquisa de intenção de compra de Natal da Ebit|Nielsen, realizada depois da Black Friday, indicam que 60% dos consumidores online devem ir às compras também nas festas de fim de ano. Desse percentual, 47% declaram que elas deverão ser feitas no e-commerce uma semana antes do Natal.

“O consumidor brasileiro começa a enxergar o varejo como uma única solução, seja online ou offline. Apesar do grande incremento das compras via internet, 31% dos clientes de e-commerce que responderam a pesquisa da Ebit|Nielsen disseram ter comprado também em lojas de rua e de shoppings”, disse Szasz.

A especialista da Ebit|Nielsen destaca ainda que 66% dos consumidores disseram ter gostado dos descontos no período de Black Friday no varejo online, 28% acharam regulares e somente 6% disse serem ruins.

Lojas internacionais

Entusiasmados com as promoções e facilidades nas entregas durante a Black Friday, 26% dos consumidores online do Brasil decidiram ir às compras em sites internacionais. De acordo com o levantamento da Ebit|Nielsen, os clientes escolheram uma ou mais lojas para suas aquisições no período. O gasto médio nesses sites foi de 90 dólares.

Frete Grátis

Além de promoções e descontos como foco principal dos consumidores durante a Black Friday, outro fator importante para a tomada de decisão da compra foi o frete grátis. Para 25% dos participantes da pesquisa, a gratuidade da entrega foi decisiva. Ainda segundo o levantamento da Ebit|Nielsen, 22% dos consumidores optaram por retirar suas compras feitas online em lojas físicas ou pontos de coleta.

Performance geral Black Friday 2019

Realizada entre os dias 28 e 29 de novembro deste ano, o evento alcançou o faturamento recorde de R$ 3,2 bilhões em 2019, uma variação de 23,6% frente a 2018. O total do faturamento do varejo online, entre os dias 28.11 e 02.12, contemplando Black Friday e também a Cyber Monday, chegou a R$ 4,77 bilhões, uma expansão de 22% sobre o mesmo período do ano anterior.