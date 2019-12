Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor será prorrogado

Nova e última chance para quem deseja quitar suas dívidas com até 98% de desconto e terminar o ano no azul: em decorrência do grande sucesso e atendendo à pedidos, a versão online do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, foi prorrogada até dia 22 de dezembro.

E as novidades não param. Honrando seu compromisso em ajudar cada vez mais brasileiros a sair da inadimplência, o Serasa Consumidor acaba de anunciar uma grande novidade: dívidas de empresas já estão disponíveis para negociação dentro do Serasa Limpa Nome. Para esse formato, a plataforma já oferece parceria com 4 empresas: Recovery, Claro, Net e Ativos.

Para Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, esse é mais um grande passo rumo ao objetivo da empresa, que é devolver o crédito justo para as pessoas: " Incluir dívidas de empresas era um grande desejo que tínhamos e não medimos esforços para integrar mais esse serviço para a população de forma gratuita e segura, dentro de nossa plataforma. Temos certeza que ajudaremos muitos empreendedores pelo Brasil e essa é a nossa principal característica, desenvolver soluções para quem deseja retomar sua vida financeira de forma rápida, justa e segura", afirma Lopes.

O sucesso do Feirão Serasa Limpa Nome

A empresa divulga seus números registrados com grande orgulho e satisfação. Até o momento mais de 1.5 milhões de consumidores já negociaram suas dívidas que já somam mais de 2.2 milhões de acordos fechados.

Isso representa um crescimento de 263% em relação ao último feirão. Veja o panorama completo:

3 milhões de dívidas negociadas;

1.5 milhões de pessoas que negociaram suas dívidas;

47% das dívidas negociadas com descontos acima de 80%;

71% foram negociadas à vista;

5 bilhões em descontos concedidos para o consumidor.

Por falar em descontos, esse alto número concedido é o principal indicador, tanto que as empresas parceiras da plataforma estão abertas e querendo uma boa negociação para ambos os lados, quanto os consumidores que estão priorizando o pagamento de dívidas à vista, em detrimento de outros gastos com compras, por exemplos. As empresas participantes são: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime. Todas elas continuam com oportunidades exclusivas, descontos e prazos de pagamentos diferenciados. Vale citar que quase a metade de todos os acordos feitos foram de 81% a 98% do abatimento do valor da dívida.

Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, a ampliação da duração do evento é resultado de um ótimo trabalho e também do engajamento das pessoas em pagarem suas dívidas: “Prorrogaremos o Feirão Serasa Limpa Nome por conta da grande busca das pessoas em quitar suas dívidas neste fim de ano. Muito desse movimento se deve ao pagamento do 13° salário, além do saque do FGTS que acaba de sair de 500 para 998 reais, impulsionando mais a renegociação”, afirma Lopes.

Ainda segundo Lopes, a startup trabalha forte para ajudar mais 1 milhão de brasileiros a aproveitar as condições especiais até o término do mutirão: “conseguimos negociar a prorrogação de prazo com os parceiros sem alteração dos descontos de até 98%. Para se ter uma ideia, mais de 70% das dívidas foram pagas à vista nestes 30 dias de Feirão Serasa Limpa Nome. Isso mostra que as pessoas optaram por ter uma maior porcentagem de desconto em detrimento do maior prazo para esse pagamento. É a confirmação da nova consciência financeira do consumidor quanto os juros e a importância do evento na vida do brasileiro”, conclui.

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

AGENDA - Feirão Limpa Nome Online

Data: Prorrogado até 22 de dezembro

Endereço: No site do Serasa Limpa Nome e aplicativo do Serasa Consumidor.

Serasa Consumidor

Desde 2012, o Serasa Consumidor é o braço da Serasa Experian e responsável por estreitar o relacionamento entre a empresa e o consumidor.

Em 2017 passou por uma reformulação, se tornou startup e recebeu o propósito de lançar diversos serviços digitais voltados para melhoria da saúde financeira do consumidor, como: Serasa Score, Serasa eCred, Serasa Antifraude, Serasa Ensina e Novo Serasa Limpa Nome. A intenção de ter todos esses produtos, é estar presente em toda a jornada financeira das pessoas, descomplicando o acesso ao conhecimento e democratizando o crédito para os brasileiros de uma forma rápida, prática e justa.