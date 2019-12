Aos 55 anos, Maurício Mattar é internado no após sofrer infarto

O ator e músico Maurício Mattar, 55 anos, foi internado no Hospital Estadual de Bauru (SP), na madrugada de hoje (16), após sofrer um infarto. A informação foi confirmada pelo hospital, que completou dizendo que ele será transferido para o Hospital das Clínicas, em Botucatu (SP), ainda nesta manhã.

Ainda segundo o hospital, o ator deu entrada por volta das 3h30 após passar mal e o estado de saúde dele é considerado estável.

"O Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. Ele foi avaliado pela equipe e está estável. Na manhã desta segunda, 16, o paciente, que está consciente e estável, será transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico", disse o hospital em nota.

A assessoria do artista informou que Mattar foi para Bauru para cumprir a agenda de trabalho e que durante o período que estava na cidade, começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. A equipe médica fez alguns exames e descobriu que Mattar estava sofrendo um infarto.

A assessoria também disse que o ator e músico está consciente, tem o quadro clínico estável e que foi ele mesmo quem avisou a equipe que estava passando mal e foi buscar atendimento médico. O ator deve passar por cateterismo, informou a assessoria. Em sua mais recente postagem no Instagram, muitos fãs deixaram mensagens de carinho e desejaram melhoras ao artista.

Maurício anunciou recentemente o nascimento da sua quarta filha. Chamada de Ilha, a menina nasceu no final de outubro, dia 21, fruto do relacionamento com Shay Dufau.

Com informações G1