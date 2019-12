Confira seu horóscopo para esta segunda-feira (16/12)

Quem nasceu hoje



É uma pessoa muito profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Integro, racional e fiel companheiro.



Alerta



Segunda-feira desfavorável para os nativos de Leão, e a indicação é de rotina no trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. Cuidado com o excesso de ciúmes na vida a dois. Adie mudanças no seu lar. Saúde em leve baixa.



Áries – Ótimo dia para trabalhar, vender, viajar, enfim usufruir deste período de sucesso. Conte com Gêmeos, Sagitário e Peixes. Obstáculos vencidos nos negócios. Estará mais calmo. Amor inesquecível. C. 705 M. 5984



Touro – Você esta pronto para realizar mudanças na vida profissional. Colaboração no ambiente de trabalho. Fuja das fofocas da família. Atenção para acertar os problemas do seu coração. C. 564 M. 3249



Gêmeos – Fase de vitórias nos negócios, tudo caminha para a estabilidade. Excelente para parceria e sociedade com Sagitário ou Peixes. Sua família esta em paz. Amor com ciúmes. C. 321 M. 9867



Câncer – Período de tranqüilidade com o andamento do trabalho. Melhores chances no setor financeiro. Novidades na sua vida familiar. Evite o açúcar e tome água. Amor com carinhos. C. 437 M. 6603



Leão – Você passa pelo alerta, fique na rotina. Cuide da saúde e evite exageros alimentares. Trabalho mais difícil, não tente realizar mudanças. Desfavorável para compras. Amor com ciúmes. C. 146 M. 7390



Virgem – Terá que resolver problemas da família. Positivo para ir as compras natalinas. Dê mais atenção à pessoa amada, você está muito distante. Poderá contar com colaboração nas finanças. C. 812 M. 1726



Libra – Bom período para realizar novos negócios, compras, fazer visitas e encontrar parentes. O clima na sua casa esta em paz. A pessoa amada dispensa mais cuidados a você. C. 740 M. 5832



Escorpião – Dia importante para programar negócios, viagens e novos trabalhos. A influência astral é das melhores. Seu magnetismo estará atraindo seu amor. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 978 M. 1508



Sagitário – Você passa por uma fase de magia no amor e na família. Seus projetos estão em alta e as finanças voltam a se estabilizar. Mudanças no trabalho, com melhores oportunidades. C. 629 M. 4197



Capricórnio – Sua participação deve ser mais rápida na solução dos assuntos financeiros. Vênus e Júpiter trazem uma influência positiva no trabalho. Dê apoio a nativos de Câncer e Touro. C. 095 M. 8473



Aquário – Cuide mais da vida afetiva, converse com seu amor e dê atenção ao desgaste emocional. O setor de Trabalho e finanças caminham para a estabilidade, mas não abuse. C. 253 M. 0615



Peixes – Seu progresso é evidente e tudo depende da sua força mental para acertar pequenos detalhes. Trabalho, finanças, parceiros, empregados, todos colaboram. Organismo perfeito. C. 886 M. 2051

Por, Dirce Alves

www.dircealves.com.br

bomdiaastral@bomdiaastral.com