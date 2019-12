Karina Bacchi lamenta resultado negativo em nova tentativa para engravidar

Karina Bacchi, de 43 anos de idade, publicou mais um episódio do reality Família Bacchi no Instagram neste domingo (15) e, na produção, a digital influencer contou estar muito triste e frustrada por não ter conseguido dar continuidade ao processo de fertilização in vitro. Ela, que é casada com Amaury Nunes, já é mãe de Enrico, de 2 anos.

"Eu tinha muita esperança nessa tentativa, nesse ciclo, tinha certeza que ia dar certo. Tinha até uma intuição de mulher. É um desgaste emocional muito grande. Estamos há um ano tentando, desde que a gente casou", lamentou.

No reality, Karina e Amaury conversaram com a médica com quem estão fazendo tratamento para engravidar e ficaram sabendo que não havia embriões saudáveis para a transferência para o útero. "São embriões que não dão gravidez, com alterações cromossômicas sérias", explicou a profissional.

Karina lamentou, tirou dúvidas com a médica, e depois da consulta confessou. "Quero muito dar um irmãozinho para o Enrico. E quero muito que o Amaury tenha essa experiência de esperar um filho", explicou.

O marido explicou que as outras tentativas de gravidez não deram certo por motivos diferentes. "Então, é bem complicado. A gente sabe das dificuldades, acho que é um processo tão delicado do casal que, o quanto menos expectativa for criada, é melhor", ressaltou.



Os dois ainda conversaram sobre outras possibilidades de ter outro filho e se vão dar continuidade ao processo de fertilização. "É um momento de muito estresse, de muitos altos e baixos emocionais. O Amaury também foi entendendo. Tem a ver com os hormônios e medicamentos que a gente vai tomando", contou.

Com informações, Quem.