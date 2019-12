Trecho da PR-340 entre Telêmaco Borba e Tibagi é liberado

O tráfego de na PR-340, no trecho entre as cidades Telêmaco Borba e Tibagi, foi liberado neste domingo (15). A via estava interditada devido a um desmoronamento e rachaduras no asfalto causados pelo excesso de chuva. A obra de recuperação da via teve custo de R$ 2 milhões e foi feita em parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a empresa Klabin.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o trabalho foi complexo. Um dos fatores é que a altura da construção alcançou cerca de 30 metros. “É uma obra muito importante. Sabemos que foi uma execução complexa, que exigiu muita dedicação e paciência das equipes e da população, que agora poderá usufruir dos benefícios, trafegando com segurança neste período fundamental do ano”, disse o secretário.

Nesta parceria, coube ao Governo do Estado o desenvolvimento do projeto e a liberação das licenças ambiental e social. A obra contemplou a restauração do aterro e drenagem, a recomposição da rodovia com a pavimentação, além das marcações e sinalizações de segurança.

“Praticamos a responsabilidade social com foco nas comunidades onde a empresa atua, e nos mobilizamos em conjunto com o Governo do Estado por sabermos da importância desse trecho da rodovia para o trânsito da população dos três municípios do entorno”, destaca o diretor Florestal da Klabin, José Totti. “O investimento e a execução das obras vão beneficiar cerca de 110 mil moradores. Foram aplicadas as mais eficientes soluções de engenharia, zelando por todos os parâmetros de segurança”, afirmou.

Além da população das cidades do entorno que trafega diariamente, a recuperação da PR-340 vai beneficiar indústrias e comércios que utilizam a rodovia para chegar à região Noroeste do Estado e a Curitiba.