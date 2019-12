Glamour Garcia é primeira trans a vencer Troféu Domingão

Glamour Garcia, a Britney de A Dona do Pedaço, se emocionou bastante ao ser anunciada vencedora do Troféu Domingão na categoria atriz relevação. Ela disputou o prêmio com Nany People e Carol Garcia e foi a primeira trans a vencer a premiação.

Faustão lembrou que a importância da atriz trans servir de referência de tantas outras que param no meio do caminho, "vítimas de preconceito e todo tipo de violência".



"Infelizmente a estatística de vida das pessoas trans ainda é muito curta justamente por causa disso, as pessoas trans são violentadas e assassinadas ainda. Estar aqui hoje junto com a Nany é uma prova de que nós não somos só capazes, nós também somos felizes, acreditamos, ocupamos nosso espaço. Tenho muito orgulho de ser atriz e estar aqui hoje", celebrou ela.



O nome de Glamour Garcia entrou para os trending topics do Twitter.



ORGULHO! Glamour Garcia leva o prêmio de "Melhor Atriz Revelação" e se torna a primeira mulher transexual a ganhar o #TroféuDomingão. Mais do que merecido, Britney conquistou o carinho do público brasileiro e derrotou os conservadores. pic.twitter.com/nwh2A73mMv

