Jovem diz que se jogou de 7 metros após amiga colocar LSD em bebida

Uma jovem de Goiânia, em Goiás, relatou nas redes sociais, na quarta-feira (11), que uma amiga depositou uma substância alucinógena em sua bebida e após ter ingerido o líquido se jogou de uma altura de sete metros. A publicação no Twitter possui 16.6 k compartilhamentos e 89.7 k de curtidas até o momento.

"Só por um milagre ainda estou viva depois de me jogar de sete metros ao chão e ter só um quadril fraturado. Enfim, seus amigos de verdade não te dão LSD por graça", afirmou no Twitter. LSD é a sigla para a palavra alemã "Lysergsäurediethylamid" para dietilamida do ácido lisérgico, considerada uma das mais potentes substâncias alucinógenas.

Em outras publicações, Vivian Marinho afirma que uma amiga "batizou" o copo que utilizava com uma substância alucinógena, segundo ela, conhecida para causar diversos suicídios. "Por consequência tomei, perdi a noção de mim e pulei de sete metros", afirmou.

A jovem conta que ficou internada três dias no hospital com o quadril fraturado. "Por agora não consigo andar, pisar, me mover em geral." Vivian escreve ainda que a amiga teria colocado a bebida em seu copo sem seu consentimento.

Por fim, a jovem alertou: "Cuidado com as amizades de vocês, com copo e companhia." Ela recebeu centnas de mensagens de apoio nas redes sociais de jovens que passaram por situações semelhantes. Hoje, a menina utiliza cadeira de rodas para se locomover.



Com informações R7.com